Белый дом призвал мусульман противодействовать экстремистской идеологии

"Нам хотелось бы, чтобы лидеры мусульманского сообщества поднялись и выступили более решительно, осудив эти полные ненависти, радикальные послания, которые исходят от экстремистских организаций", – заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает "Голос Америки".

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В своем обращении к американскому народу президент Обама заявил, что "Исламское государство" "не говорит от имени ислама". Глава государства отметил, что "миллионы патриотически настроенных американских мусульман отвергают эту идеологию, основанную на ненависти". Он выступил против нетерпимости, дискриминации и раскола в обществе. "Если мы хотим преуспеть в борьбе с терроризмом, мы должны включить мусульманские общины в число наших самых верных союзников, а не отталкивать их через подозрения и ненависть", – сказал Барак Обама.

В то же время президент США призвал мусульман "без оправданий" противостоять "реальной проблеме" распространения экстремистской идеологии в некоторых общинах.

Представитель Белого дома Джош Эрнест повторил основные положения обращения президента. По его словам, они не новы, но заявление президента стало самым мощным и непосредственным призывом Барака Обамы к лидерам мусульманского сообщества.

"Они будут более эффективными, если будут работать в тесной связке с федеральным правительством, правоохранительными органами и специалистами по борьбе с терроризмом, а также с нашими соседями – борясь с этими силами", – заявил пресс-секретарь Белого дома в беседе с журналистами.

Сет Джонс из аналитической компании Rand Corporation дал высокую оценку словам Барака Обамы об американских мусульманах. "Президент сказал много правильных вещей о борьбе с насильственным экстремизмом, работе с местными сообществами, когда говорил о том, что мусульмане – часть решения, а не часть проблемы", – сказал он.