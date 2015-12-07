"Калифорнийских стрелков" подозревают в подготовке нескольких терактов в США - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного источника в американском правительстве, передает Лента.ру.

Следователи, по информации агентства, пришли к такому выводу в связи с тем, что у террористов из Сан-Бернардино было найдено много оружия. Где именно они собирались организовать другие атаки, не уточняется.

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По информации собеседника агентства, в данный момент идет проверка на предмет связи с террористическими организациями Энрике Маркеса, подозреваемого в поставках оружия Фаруку и Малик.

Ранее УНИАН сообщал, что власти США не располагают данными о том, что подозреваемые в стрельбе в Калифорнии связаны с «Исламским государством» либо иными иностранными террористическими группировками.