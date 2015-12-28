Иран отправил в Россию 11 тонн низкообогащенного урана

Об этом сообщает Reuters.

По словам госсекретаря США Джона Керри, этот груз включает в себя материалы из урана, обогащенного до уровня 20%, которые не были преобразованы в топливо для Тегеранского исследовательского реактора.

"Это является важным шагом Ирана в сторону выполнения своих обязательств, согласно которым Иран имеет право владеть не более 300 кг низкообогащенного урана", - отметил Керри.

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Как сообщал УНИАН в июле "шестерка" международных переговорщиков и Иран достигли в Вене соглашения по ядерной проблеме. Взамен санкции в отношении Тегерана будут смягчены.