Иран отправил в Россию 11 тонн низкообогащенного урана
23:34, 28 декабря 2015Мир
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Иран отправил в Россию судно с 11 тоннами низкообогащенного урана в рамках соглашения о ядерной программе Ирана, подписанной 14 июля этого года.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
По словам госсекретаря США Джона Керри, этот груз включает в себя материалы из урана, обогащенного до уровня 20%, которые не были преобразованы в топливо для Тегеранского исследовательского реактора.
"Это является важным шагом Ирана в сторону выполнения своих обязательств, согласно которым Иран имеет право владеть не более 300 кг низкообогащенного урана", - отметил Керри.
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Как сообщал УНИАН в июле "шестерка" международных переговорщиков и Иран достигли в Вене соглашения по ядерной проблеме. Взамен санкции в отношении Тегерана будут смягчены.
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