В оккупированный Севастополь из Сирии прибыли российские морпехи

Пехотинцы вернулись после выполнения задач по охране аэродрома Хмеймим в Сирийской Арабской Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

В ЧФ отмечают, что плановая замена личного состава, осуществляющего охранные мероприятия на авиабазе Хмеймим, завершится до конца декабря 2015 года.

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"Начальник береговых войск Черноморского флота генерал-майор Александр Остриков поздравил военнослужащих с успешным решением боевой задачи по обеспечению охраны и обороны авиабазы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что Россия пополняет вооруженные силы Асада в Сирии солдатами "частных армий". Самая большая группа среди них – это бойцы, которые работают на частную военную компанию "Вагнер". Ее войско насчитывает более тысячи хорошо обученных и подготовленных солдат.