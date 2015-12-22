Россия пополняет вооруженные силы Асада в Сирии солдатами "частных армий" - СМИ

Cегодня точно не известно, сколько Москва выслала наземных военных в Сирию, передает ZN.UA со ссылкой на Rzeczopspolita.

Однако есть сообщения, что большинство из тех, кто воюет на стороне режима президента Башара Асада – это солдаты так называемых "частных армий". Самая большая группа среди них – это бойцы, которые работают на частную военную компанию "Вагнер". Ее войско насчитывает более тысячи хорошо обученных и подготовленных солдат.

Польское издание сообщает, что перед отправкой в Сирию наемники провели учения на полигоне неподалеку от Краснодара, который принадлежит ГРУ. Неизвестно, кто именно стал заказчиком услуг компании "Вагнер": Москва или Дамаск. Однако бойцы компании уже принимали участие в боевых действиях в Сирии в 2013 году, а также годом позже в Украине недалеко от Луганска.

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На украинской территории наемникам платили в десять раз больше, чем российским солдатам регулярных войск, которых отправили на Донбасс насильно.

Польское издание напоминает, что частную армию компании "Вагнер" называют российским аналогом американской Blackwater, которая получила неоднозначную славу во времена войны в Ираке.

Тем временем, на территории Сирии официально находится несколько тысяч российских сухопутных войск, которые якобы защищают российскую военную базу.

Ранее сегодня разведка сообщала, что во время боевых действий силы Асада использовали российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и танки Т-90.