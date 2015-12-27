Китай впервые в истории запретил внутрисемейное насилие

В государственной прессе Китая говорится, что, согласно новому закону, физическое, психологическое и другие формы насилия в семье станут преступлением.

Закон также облегчает процедуру получения запретительных ордеров, запрещающих насильнику приближаться к жертве, сообщает Русская служба ВВС.

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Как сообщал УНИАН, постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил законопроект, который разрешает китайским семьям иметь двоих детей.