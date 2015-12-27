Китай впервые в истории запретил внутрисемейное насилие
14:47, 27 декабря 2015Мир
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Парламент Китая впервые в истории страны одобрил закон, запрещающий внутрисемейное насилие.
REUTERS
В государственной прессе Китая говорится, что, согласно новому закону, физическое, психологическое и другие формы насилия в семье станут преступлением.
Закон также облегчает процедуру получения запретительных ордеров, запрещающих насильнику приближаться к жертве, сообщает Русская служба ВВС.
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Как сообщал УНИАН, постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил законопроект, который разрешает китайским семьям иметь двоих детей.
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