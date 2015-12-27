После 35-летнего запрета китайцам официально разрешили иметь двоих детей

13:55, 27 декабря 2015
Мир
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Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил законопроект, который разрешает китайским семьям иметь двоих детей.

flickr.com/photos/bribri

"Государство разрешает семейным парам иметь двух детей", - пишет Новое время со ссылкой на китайские СМИ.

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Отмечается, что закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Напомним, в последние годы политика одного ребенка постепенно ослаблялась. В частности, больше одного ребенка разрешили заводить семьям, представляющим этническое меньшинство, и сельским жителям с первенцем-девочкой.

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