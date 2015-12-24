Пойманный на поедании бургера в пост протоирей Чаплин объяснил свое увольнение разногласиями с патриархом Кириллом

Об этом сообщает «Русская служба новостей».

«Мы достаточно серьезно разошлись с Его Святейшеством в понимании того, какова должна быть роль церкви в государстве и обществе. Я считаю, что мы должны быть независимы, мы должны критически вести диалог с властью, не поддакивать ей, спорить с ней, спорить с обществом, даже если кто-то не соглашается с тем, что верующие люди говорят», - сказал он.

Чаплин сказал, что рад представившейся возможности отдохнуть, и отметил, что в целях оптимизации могли бы быть произведены сокращения в менее эффективно работающих отделах.

Ранее сообщалось, что отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ возглавит Легойда.

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СМИ напоминает, что в начале декабря в соцетях широкое обсуждение вызвала появившаяся фотография протоиерея Чаплина в одном из ресторанов сети McDonald's. На фото видно, что священнослужитель купил себе бургер и чай.

В свою очередь Чаплин заявил, что ел постную пищу в McDonald's и не видит в этом греха. Он добавил, что если бы была создана подобная сеть быстрого питания с русской кухней, он ходил бы туда.