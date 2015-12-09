Протоиерея РПЦ поймали на поедании бургера в "Макдоналдсе" в Рождественский пост (фото)

В фейсбуке появились снимки, на которых видно, как глава синодального отдела РПЦ трапезничает в американском кафе.

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Их опубликовал пользователь под именем Иван Таранов.

Ничего необычного, просто господин Чаплин ужинает в маке. Posted by Иван Таранов on 8 декабря 2015 г.

«Ничего необычного, просто господин Чаплин ужинает в маке», — написал он в описании фотографии.

Сам Чаплин заявил в интервью радиостанции «Русская служба новостей», что не видит в этом греха.

«Ничего страшного в этом не вижу. Я не вижу в этом никакого греха. Сейчас в этой сети [«Макдоналдс»] есть постные продукты. В сети "Бургер Кинг" есть постные бургеры, состав которых мы в свое время изучали и по поводу которых писали письмо в эту сеть, поддерживая появление такого продукта», — объяснил Чаплин.

По словам священнослужителя, он вынужден обедать в ресторанах быстрого питания из-за плотного графика. «Часто у меня бывает максимум 15 минут, так и было вчера вечером. Бывает, что иду в "Макдоналдс". Да, это американская сеть. Сделайте русскую, в которой можно будет перекусить за 10-15 минут, и я буду ходить в нее», — отметил протоиерей.

Рождественский пост у православных христиан начинается 28 ноября и длится 40 дней — до 7 января.