Иракские войска с боями заняли часть центра Рамади, который является оплотом исламистов

По оценкам иракских военных, в городе могут оставаться от 350 до 500 боевиков группировки, включая смертников, передает Би-би-си. В настоящее время войска пробиваются к комплексу правительственных зданий в центре города. Им противостоят смертники и снайперы.

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Иракские войска при поддержке местных ополченцев и авиации коалиции, возглавляемой США, ведут бои в Рамади уже второй день. Наступление на город готовилось несколько месяцев. В ходе подготовки войска отрезали пути снабжения боевиков, а жителей просили покинуть город.

Наряду с сотнями боевиков в городе по-прежнему находятся десятки тысяч гражданских лиц. Поступают сообщения о том, что боевики "Исламского государства" собирают их в группы с неизвестной целью.

Как заявил в беседе с Би-би-си губернатор провинции Анбар, центром которой является Рамади, власти Ирака рассчитывают взять город под контроль уже к выходным. Представитель коалиции западных стран, со своей стороны, заявил, что битва за город может затянуться.

Напомним, исламисты заняли город Рамади в мае этого года. С тех пор он стал оплотом боевиков "Исламского государства".