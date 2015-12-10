США готовы отправить в Ирак дополнительные силы, чтобы полностью выбить ИГИЛ из Рамади

Об этом заявил спикер Пентагона Эштон Картер, пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Заявление Картера является последним сигналом о готовности США активизировать военную кампанию против ИГИЛ, которая захватила большую часть Ирака и Сирии и организовала атаки за рубежом.

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Агентство напомнило, что террористы захватили Рамади в мае этого года в одном из крупнейших боев, и его возврат под контроль Ирака стал бы большой победой для премьер-министра Хайдера Аль-Абади.

При этом в Белом доме сообщили, что президент США Барак Обама еще не одобрил использование вертолетов, а Ирак должен будет сначала запросить такую поддержку.

Как сообщал УНИАН, иракские силы безопасности отбили у террористов "Исламского государства" значительную площадь города Рамади.