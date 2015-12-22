Турция объявила о передислокации отправленных в Ирак войск и продолжении миссии до освобождения Мосула

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Кроме того, Давутоглу заявил, что Турция продолжит миссию в Ираке до освобождения Мосула​ на севере Ирака. Он заявил, что Анкара ​проводит обучение вооруженных формирований курдов и милиции в Мосуле в соответствии с запросом иракских властей. Турция, как заметил премьер, продолжит оказывать такую поддержку, «пока Мосул не будет освобожден» от боевиков запрещенного «Исламского государства».

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О том, что батальон турецких солдат размещен вблизи захваченного террористической группировкой "Исламское государство" города Мосул, СМИ сообщили 4 декабря. Эти войска были усилены бронетехникой.

Анкара объясняла необходимость военного присутствия подготовкой ополченцев из числа местных жителей. Иракский МИД квалифицировал действия Турции как вторжение. Багдад отверг возможность проведения несогласованной с ним военной операции и потребовал вывода турецких подразделений. Позже во время телефонного разговора президент США Барак Обама призвал президента Турции вывести войска из Ирака.