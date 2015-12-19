Обама призвал президента Турции вывести войска из Ирака - Белый дом

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого года по итогам телефонного разговора между президентом США Бараком Обамой и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

Они обсудили конфликт между Турцией и Ираком, возникший в связи с направлением турецких войск на север соседней страны.

"Президент США настоятельно призвал президента Эрдогана предпринять дополнительные шаги в целях деэскалации напряженности с Ираком, в том числе продолжить вывод турецких войск", - отметила пресс-служба. По ее словам, Обама также "подчеркнул необходимость уважения Турцией суверенитета и территориальной целостности Ирака".

Читайте такжеДавутоглу объяснил необходимость присутствия турецких военных в Ираке

"Лидеры двух государств условились продолжить работу в этих целях и сошлись во мнении, что Соединенные Штаты, Турция и Ирак должны предпринять совместные усилия, чтобы снизить напряженность и координировать военные действия в борьбе с группировкой "Исламское государство", - отметила пресс-служба Белого дома. Она сообщила, что Обама и Эрдоган обсудили также сотрудничество по урегулированию ситуации в Сирии, в том числе "усилия по укреплению умеренной оппозиции", и борьбу с боевиками ИГ в этой стране.

Читайте такжеБоевики ИГ обстреляли лагерь с турецкими военными на севере Ирака - СМИ

Как сообщал УНИАН ранее, вице-президент США Джо Байден в ходе беседы с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади отметил, что Турция должна вывести войска, которые были направлены в Ирак без разрешения иракского правительства.

Напомним, несколько сотен турецких солдат были размещены на севере Ирака вблизи захваченного террористами «Исламского государства» города Мосул.

В свою очередь, Ирак заявил, что ввод турецких войск в северную часть страны является нарушением ее суверенитета, и потребовал их немедленно вывести. 12 декабря иракские власти обратилась с жалобой в Совет Безопасности ООН в связи с присутствием турецких войск на севере страны.