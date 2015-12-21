Армия Ирака в ближайшие часы начнет операцию по освобождению города Рамади от боевиков ИГИЛ

Об этом заявил начальник штаба иракской армии Осман Аль-Ганеми, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

"Ведутся работы по управлению сектором в подготовке нападения на город в ближайшие часы, с божьей помощью", - сказал он.

Иракский пресс-секретарь Министерства обороны ранее заявил, что боевики "Исламского государства" не дают возможности гражданским лицам покинуть Рамади, которое оказались под их контролем в мае.

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Иракская разведка оценивает численность боевиков ИГИЛ, которые закрепились в центре города Рамади, столице провинции Анбар, между 250 и 300.

Ранее УНИАН сообщал, что США готовы отправить инструкторов и боевые вертолеты в Ирак, если потребуется, для того, чтобы отбить у террористов ИГИЛ город Рамади.