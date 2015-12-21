У Медведева заверили в отсутствии планов расширять санкции против ЕС
19:03, 21 декабря 2015Мир
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Ответные меры РФ в отношении европейских стран, продливших санкции против Москвы, действуют до августа 2016 года, новых пока не планируется.
Ограничительные меры РФ действуют до августа / obozrevatel.com
Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова, передает РИА Новости.
"Ограничительные меры РФ действуют до августа, новых пока не планируется", - сказала Тимакова.
Читайте также"Наказать Россию за Донбасс": У Лаврова прокомментировали продление санкций в отношении РФ Ранее сегодня Европейский союз официально утвердил решение о продлении санкций против России еще на полгода. "Решение только что принято", - сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Европейском Совете.
Решение было утверждено в письменной форме. Во вторник, 22 декабря, оно будет обнародовано в Официальном журнале ЕС.
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