У Медведева заверили в отсутствии планов расширять санкции против ЕС

Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова, передает РИА Новости.

"Ограничительные меры РФ действуют до августа, новых пока не планируется", - сказала Тимакова.

Читайте также"Наказать Россию за Донбасс": У Лаврова прокомментировали продление санкций в отношении РФ Ранее сегодня Европейский союз официально утвердил решение о продлении санкций против России еще на полгода. "Решение только что принято", - сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Европейском Совете.

Решение было утверждено в письменной форме. Во вторник, 22 декабря, оно будет обнародовано в Официальном журнале ЕС.