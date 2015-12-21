В Великобритании требуют признать преступления "Исламского государства" геноцидом

Под письмом, которое было направлено Кэмерону, поставили свои подписи 66 членов нижней палаты парламента Великобритании, среди которых - три англиканских епископа, ученые, юристы и другие, сообщает Русская служба Би-би-си.

Они хотят, чтобы британский премьер применил все свое политическое влияние, чтобы именно слово "геноцид" использовалось в отношении действий джихадистов "Исламского государства" в Сирии и Ираке.

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В качестве доказательства этой точки зрения они приводят убийства боевиками ИГ религиозных лидеров, массовые убийства, пытки, похищения ради выкупа или сексуального рабства, систематическое насилие над христианскими девушками и женщинами, а также над представительницами других религий. Также они указывают на случаи краж земли и имущества христианских церквей и насильственное обращение в ислам.

Помимо христиан от насилия со стороны ИГ страдают, главным образом, езиды - это небольшое сообщество этнических курдов, исповедующих езидизм.