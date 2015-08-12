Боевики "Исламского государства" обезглавили заложника из Хорватии
14:43, 12 августа 2015Мир
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Представители террористической группировки «Исламское государство» обезглавили гражданина Хорватии, который находился в плену у террористов.
Reuters
Об этом сообщает SITE.
Боевики распространили в Twitter фотографию обезглавленного пленника.
Как сообщается, исламисты похитили 30-летнего гражданина Хорватии Томислава Салопека 22 июля, после чего распространили видео, в котором заложник обращался к египетским властям с просьбой отреагировать на происходящее.
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Отмечается, что боевики хотели обменять пленного хорвата на заключенных в египетских тюрьмах женщин.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики экстремистской группировки "Исламское государство" похитили более 200 людей, в частности христиан, из небольшого города Эль-Карьятейн на западе Сирии.
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