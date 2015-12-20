СМИ: новым главой МИД Великобритании может стать мэр Лондона
Премьер Великобритании Дэвид Кэмерон рассматривает возможность назначения мэра Лондона Бориса Джонсона новым министром иностранных дел страны.
Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на окружение Дэвида Кэмерона, передает "ЕвроПравда". Как отмечает издание, Бориса Джонсона могут назначить на новую должность в мае 2016 года, когда его срок на посту мэра завершится.
Читайте такжеБританский премьер надеется на более выгодные условия членства в ЕвросоюзеТакой шаг окружение Дэвида Кэмерона объясняет желанием премьера доказать, что он ведет кампанию за то, чтобы Великобритания осталась в составе Евросоюза.
Как пишет The Telegraph, информацию о возможном назначении Бориса Джонсона было получено практически сразу после того, как стало известно,что референдум относительно членства Великобритании в ЕС может состояться в следующем году.
Напомним, ранее Дэвид Кэмерон заявил, что граждане Великобритании примут решение относительно членства страны в ЕС на референдуме, который должен состояться до конца 2017 года.