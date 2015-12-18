В Европе женщины получают более низкие зарплаты, чем мужчины – исследование (инфографика)

Ни в одной стране Европы не удалось добиться абсолютного равенства в заработных платах между мужчинами и женщинами. Об этом говорится в исследовании Евростата, на которое ссылается ТСН.UA.

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По результатам исследования, в Европе женщины получают более низкие зарплаты, чем мужчины. Наибольший разрыв в Эстонии – 29,9%. А в Словении разница минимальная – 3,2%. В среднем по Евросоюзу мужчины получают на 16,4% выше зарплаты.