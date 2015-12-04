Аваков рассказал о зарплатах сотрудников Нацполиции: от 6 до 98 тысяч

Заработная плата руководителя Национальной полиции Украины составит 98 тысяч гривень в месяц, а младшего по званию полицейского - более 6 тысяч гривень.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook.

Он напомнил, что 11 ноября 2015 года Кабинет министров принял постановление №988, которое предусматривает увеличение размеров должностных окладов в среднем в 2-3 раза, а окладов за специальные звания – в 12-18 раз.

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"Глава Нацполиции будет получать 98 тысяч гривень (с учетом всех доплат), заместители - в среднем по 70 тысяч гривень, руководители структурных подразделений аппарата и территориальных органов - в среднем 30 тысяч гривень", - отметил Аваков.

Также он добавил, что "новичок и самый младший по званию полицейский, который не имеет выслуги, сразу со старта, будет получать 6 тыс. 163 грн". Новые полицейские с каждым годом будут зарабатывать надбавку.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября руководителем Национальной полиции Украины назначена Хатия Деканоидзе.