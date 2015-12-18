В Румынии развернули американскую противоракетную установку - Reuters

Новый элемент противоракетной обороны призван обеспечить защиту от потенциальных ракетных угроз со стороны Ирана, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

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Сообщается, что установка Aegis Ballistic Missile Defense состоит из мощного радара, ракет-перехватчиков и коммуникационного оборудования.

Ожидается, что к боевому применению установка будет готова в начале 2016 года, и она станет элементом системы противоракетной обороны НАТО.

Американский посол в Румынии Ганс Клемм, выступая на совместной церемонии с румынским министром иностранных дел Лазаром Комэнеску, подчеркнул, что система предназначена для ликвидации угроз из-за пределов Европы и не направлена против России.