В Румынии развернули американскую противоракетную установку - Reuters
На юге от столицы Румынии Бухареста установлена противоракетная установка США.
Новый элемент противоракетной обороны призван обеспечить защиту от потенциальных ракетных угроз со стороны Ирана, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.
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Сообщается, что установка Aegis Ballistic Missile Defense состоит из мощного радара, ракет-перехватчиков и коммуникационного оборудования.
Ожидается, что к боевому применению установка будет готова в начале 2016 года, и она станет элементом системы противоракетной обороны НАТО.
Американский посол в Румынии Ганс Клемм, выступая на совместной церемонии с румынским министром иностранных дел Лазаром Комэнеску, подчеркнул, что система предназначена для ликвидации угроз из-за пределов Европы и не направлена против России.