США провели успешные испытания системы ПРО для НАТО

Об этом сообщается на сайте Агентства по противоракетной обороне при Пентагоне, передает ZN.ua.

Агентство совместно с Тихоокеанским командованием и Европейским командованием 9 декабря провели испытание по перехвату ракеты на Гавайских островах.

Во время испытаний самолет Boeing C-17 запустил учебную баллистическую ракету средней дальности над океаном. Цель была обнаружена радаром и сбита противоракетой SM-3, которая была запущена системой отслеживания баллистических ракет Aegis.

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Комплексы Aegis будут использоваться как часть системы ПРО, которую США создают вместе с союзниками по НАТО.

Ранее УНИАН сообщал, что американские военные отчитались об успехе масштабных учений противоракетной обороны, в рамках которой были задействованы все элементы действующей системы. Испытания проводились на атолле Уэйк в Тихом океане между Гавайями и Гуамом. В них приняли участие сразу несколько подразделений американской армии, ответственных за противоракетную оборону.