Эрдоган настаивает на принятии новой конституции Турции

Президент Турции Раджем Тайип Эрдоган заявил, что с существующей конституцией, в которой закреплена парламентско-президентская форма правления, страна развиваться не может. Его цитирует Hurriyet Daily News.

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"Я беспокоюсь о лучшем управлении этой страной и движении нашего народа к большим целям. Турция не может идти дальше по этому пути и с этой системой (парламентско-президентской, – ред.)", - сказал Эрдоган.

В то же время он подчеркнул, что его стремление к президентской форме правления никак не связано с личными амбициями.

"Наш народ уже выразил свою сильную волю по вопросу новой конституции, и ни одна партия, ни один политик не сможет оставаться безучастным к этому. Иначе это обойдется им дорогой ценой", - отметил он.

Ранее Эрдоган также предлагал провести в стране два референдума: касательно новой конституции и изменения формы правления на президентскую. Оппозиционные партии отнеслись к этому прохладно, назвав предложение нереалистичным.

В свою очередь премьер Турции Давутоглу подчеркивал, что любые изменения не должны привести к "гибридной системе", с размытой ответственностью ветвей власти.