Bloomberg: Ссора с Эрдоганом продолжается. Путин угрожает турецким истребителям в Сирии

Президент РФ сказал, что их отношения не подлежат восстановлению, и объявил Сирию зоной, закрытой для турецкой военной авиации.

Об этом пишут Илья Архипов и Степан Кравченко в статье "Ссора с Эрдоганом продолжается. Путин угрожает турецким истребителям в Сирии", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

"Турция постоянно нарушала воздушное пространство Сирии", - сказал Путин в четверг в ходе своей ежегодной пресс-конференции в Москве. "Пусть попробуют полетать там сейчас", - сказал он, отметив, что самые передовые системы ПВО России, С-400, теперь находятся по всей Сирии.

24 ноября член НАТО впервые за последние десятилетия сбил самолет российской авиации. Это произошло менее чем через два месяца после того, как Путин вмешался в гражданскую войну в Сирии на стороне Башара аль-Асада. Это усложнило усилия США и их союзников, которые почти два года осуществляют там бомбардировки объектов "Исламского государства". Они пытаются положить конец конфликту, в котором были убиты четверть миллиона людей и который стал причиной самого масштабного миграционного кризиса в Европе со времен Второй мировой войны.

Путин вновь отказался позволить внешним силам решать судьбу Сирии, но он сказал, что Россия и США близки к согласию в вопросе о том, как закончить войну и сформировать новое правительство. План России по Сирии, который рассорил Турцию и Ирак, в целом, не расходится с резолюцией ООН, подготовленной США. Резолюцию будут обсуждать на переговорах в Нью-Йорке в пятницу, - сказал он.

"Поцелуйте американцев"

"Россия будет делать все возможное, чтобы разрешить ситуацию в Сирии", - сказал Путин.

Путин потребовал извинений от Эрдогана после того, как турецкий F-16 американского производства сбил бомбардировщик Су-24, убив одного из пилотов.

Турция должна была позвонить и извиниться, если это был несчастный случай, - заявил Путин на пресс-конференции. Он сказал, что ему неизвестно о какой-либо причастности США к атаке, но он полагает, что Турция, возможно, пытается выслужиться перед крупнейшей в мире военной мощью.

"Если кто-то в Турции решил поцеловать американцев в определенную часть тела, я не знаю, правильно это или нет", - сказал Путин.

Высокопоставленные чиновники в Москве и Анкаре говорят, что взрывоопасные, иногда импульсивные, личности Путина и Эрдогана усугубляют напряженность, потому что ни один из них не хочет идти на уступки.

Наказание ''Аллаха''

И Путин (63 года), и Эрдоган (61 год) управляют странами в течение более десяти лет. Они подвергались критике за диктаторские тенденции, а также за нежелание отступать под давлением. Оба призывали подтвердить национальную славу, проводя сравнения с их имперскими предшественниками - царями и султанами. Оба сделали ставку на, как им казалось, особые отношения, основанные на этой связи.

Но эти времена давно прошли.

В этом месяце Эрдоган отправился в Катар для переговоров по поиску альтернатив поставкам природного газа из России. Находясь там, он сказал, что Турции не останется ничего другого, кроме как "принять контрмеры", если Россия продолжит так реагировать на инцидент с самолетом, например, вводя экономические санкции.

"Они думали, мы сбежим оттуда?" – спросил Путин у журналистов в четверг. "Россия – не та страна".