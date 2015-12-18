В Белом доме прокомментировали слова Путина о причинах сбития Су-24 Турцией

Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест, передает ТАСС.

Его попросили прокомментировать высказывания президента РФ Владимира Путина, который на своей большой пресс-конференции допустил возможность того, что российский военный самолет мог быть сбит Турцией для того, чтобы произвести своеобразный политический размен с США.

Однако официальный представитель главы администрации США отверг такую возможность. "Это нонсенс", - заявил Эрнест.

При этом он повторил, что имеющаяся у Вашингтона информация свидетельствует, что российский самолет Су-24 вторгся в воздушное пространство Турции.

Читайте такжеПутин не видит причин налаживать отношения с Турцией, назвав инцидент с Су-24 "враждебным актом"

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что Турция сбила российский Су-24, чтобы «лизнуть американцев в одно место».

«Вы спросили: «Может быть, там третья страна какая‑то есть?». Я намёк Ваш понимаю. Мы этого не знаем. Но если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место, – не знаю, правильно они поступили или нет. Во‑первых, не знаю, нужно это американцам или нет. Можно себе представить, что на каком‑то уровне были договорённости о том, что мы здесь «навернём» российский самолёт, а вы закройте глаза, что мы зайдём, так скажем, на территорию Ирака и оккупируем часть Ирака», - сказал Путин.