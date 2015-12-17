Путин назвал бомбежки городов Сирии "учениями" без большой нагрузки на бюджет

В Кремле военную операцию РФ в Сирии считают "учениями". Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время пресс-конференции.

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"Операция в Сирии не имеет серьезного влияния на бюджет России. Мы существенно долго можем там потренироваться без существенного ущерба для бюджета", - заявил Путин.

Как сообщал УНИАН, с начала военной операции РФ в Сирии ее жертвами стали почти 600 мирных жителей, сообщают правозащитники. Самолеты РФ в Сирии осуществили 1 тыс. 458 авиаударов только за последнюю неделю.