Посольство РФ в Анкаре отрицает задержание российских судов
Российское посольство в Анкаре не получало обращений от российских судовладельцев относительно инцидентов с неправомерным задержанием в турецких портах.
Об этом рассказал пресс-атташе диппредставительства Игорь Митяков, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.
«Суда проходят государственный контроль на безопасность мореплавания. Но эти проверки реализуются в рамках международного законодательства и правил», — добавил также Дмитрий Таланов, генеральный консул России в портовом городе Трабзон, расположенном на берегу Черного моря.
Читайте такжеТурция отказалась выполнять требования России по сбитому Су-24
Отмечается, что Турция имеет право проверять на безопасность мореплавания любые торговые суда. Однако зачастую подобный контроль является избирательным. При этом, по информации ТАСС, из-за напряженности в отношениях между Анкарой и Москвой турецкая сторона решила проверять весь морской транспорт из России.
Как сообщал УНИАН, по данным Habertürk, в разных портах Турции одновременно задержали 27 российских судов.