Посольство РФ в Анкаре отрицает задержание российских судов

Об этом рассказал пресс-атташе диппредставительства Игорь Митяков, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

«Суда проходят государственный контроль на безопасность мореплавания. Но эти проверки реализуются в рамках международного законодательства и правил», — добавил также Дмитрий Таланов, генеральный консул России в портовом городе Трабзон, расположенном на берегу Черного моря.

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Отмечается, что Турция имеет право проверять на безопасность мореплавания любые торговые суда. Однако зачастую подобный контроль является избирательным. При этом, по информации ТАСС, из-за напряженности в отношениях между Анкарой и Москвой турецкая сторона решила проверять весь морской транспорт из России.

Как сообщал УНИАН, по данным Habertürk, в разных портах Турции одновременно задержали 27 российских судов.