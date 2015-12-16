В Турции задержали 27 российских кораблей - СМИ

Задержание произошло в ответ на действия России, которая якобы задержала восемь кораблей под турецкими флагами, сообщает Дождь со ссылкой на Habertürk.

По неподтвержденным заявлениям турецкой стороны, на борту одного из задержанных грузового судна MAHMUT SAKA инспекторы портконтроля умышленно вывели из строя оборудование, чтобы создать объективную причину для задержания.

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Отмечается, что представители России и Турции начали обсуждать решение вопроса по электронной почте. Пока неизвестно, где и когда могут состояться переговоры. Издание пишет, что обе стороны "выразили намерение решить проблему".

Как сообщал УНИАН, 13 декабря экипаж сторожевого корабля ВМФ России "Сметливый" открыл огонь из стрелкового оружия по приближавшемуся к нему в Эгейском море турецкому рыбопромышленному судну, после чего последнее, так и не выходя на связь, изменило курс.

После инцидента в Минобороны России был вызван военный атташе при посольстве Турции.