Российские военные попали крылатой ракетой в жилой дом (фото)

В ходе испытательного пуска на полигоне Ненокса под Северодвинском нештатно отделившаяся часть крылатой ракеты попала в жилой дом. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, близкий к Минобороны.

Как пояснил источник, пуск производился испытателями оборонной промышленности. Одна из частей крылатой ракеты нештатно отделилась и попала в жилой дом. Серьезных разрушений, пожара и пострадавших якобы нет.

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В то же время, по данным сайта news29.ru, фрагмент ракеты внепланово отделился и упал на трехэтажный жилой дом №9, расположенный по ул. Боровая, в военном городке.

Сообщается, что в здании произошел пожар, проведена экстренная эвакуация жителей. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Информация основывается на свидетельствах очевидцев произошедшего.

"Доподлинно известно, что пожар на территории объекта, принадлежащего Министерству обороны России, действительно был. Силы и средства МЧС в его ликвидации участия не принимали", - говорится в сообщении.

При этом сайт выложил две фотографии, на которых видны последствия пожара.

Информагентство «Беломорканал» сообщило, что около 11:00 мск в трехэтажный кирпичный жилой дом, расположенный в бывшем поселке Сопка (ныне входит в состав села Ненокса), попала часть ракеты, запущенной с полигона. Как передало агентство, была повреждена крыша и четыре квартиры, возгорание было оперативно потушено, жильцы дома эвакуированы.

В Неноксе, расположенной на берегу Белого моря в 40 километрах к западу от Северодвинска, находится Центральный ракетный полигон ВМФ («Девятка» или «Сопка» на военном жаргоне), созданный в 1954 году. На этом полигоне проходят испытание ракетное вооружение, передаваемое флоту, в частности, стратегические комплексы баллистических и крылатых ракет, противокорабельные и зенитные ракеты.