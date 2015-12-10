Израиль успешно испытал новую систему ПРО The Arrow 3 (фото)

Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на Минобороны страны, пишет РБК.

Как заявил представитель администрации по развитию оружия в Минобороны Яир Рамати, испытания прошли успешно. По его словам, ракета-перехватчик была запущена в 8:10 по местному времени, в результате чего планируемая цель была успешно уничтожена. «Это лучший возможный результат», — отметил он.

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Новая система ПРО предназначена, в частности, для уничтожения иранских ракет Shihab 3, а также других ракет большой дальности, подчеркивает газета.

The Arrow 3 способны перехватывать ракеты, не имея точных данных об их местонахождении, и после выхода на орбиту быстро устанавливают, где находится цель.