Израиль успешно испытал новую систему ПРО The Arrow 3 (фото)
Министерство обороны Израиля совместно с управлением ракетной защиты Пентагона провело испытания системы противоракетной обороны The Arrow 3.
Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на Минобороны страны, пишет РБК.
Как заявил представитель администрации по развитию оружия в Минобороны Яир Рамати, испытания прошли успешно. По его словам, ракета-перехватчик была запущена в 8:10 по местному времени, в результате чего планируемая цель была успешно уничтожена. «Это лучший возможный результат», — отметил он.
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Новая система ПРО предназначена, в частности, для уничтожения иранских ракет Shihab 3, а также других ракет большой дальности, подчеркивает газета.
The Arrow 3 способны перехватывать ракеты, не имея точных данных об их местонахождении, и после выхода на орбиту быстро устанавливают, где находится цель.