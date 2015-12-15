Порошенко призвал РФ прекратить позорную репрессивную политику преследований крымских татар и украинцев
15:19, 15 декабря 2015Политика
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Петр Порошенко призвал Россию прекратить позорную репрессивную политику преследований крымских татар и украинцев в Крыму и в России.
Порошенко призвал РФ прекратить репрессии / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Петр Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой сегодня в Киеве.
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«Надо прекратить позорную репрессивную политику РФ преследования по политическим и идеологическим признакам как представителей крымскотатарского народа в Крыму, так и представителей украинской общины, которая подвергается давлению и преследованиям только за то, что они являются украинцами», - заявил он.
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