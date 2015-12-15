МИД Польши: Германия больше заботится об интересах России, чем о безопасности Центральной и Восточной Европы

Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

"Польша вступила в НАТО в 1999 году, но до сих пор на территории Польши и Центрально-Восточной Европы нет никакой постоянной единицы Альянса. Причина в том, что Германия больше озабочена интересами России, чем безопасностью Центральной Европы", - заявил он.

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"Поэтому мы должны спросить немцев: где ваша солидарность с вашими ближайшими партнерами", - спрашивает Ващиковский, отвечая на упреки о нехватке солидарности Польши в кризисе беженцев.

"Если говорить о солидарности, то хочу спросить: а когда немцы разрешили работать у себя полякам после того, как Польша вступила в ЕС в 2004 году? Через семь лет. Почему тогда не говорили о недостаточной солидарности? А сегодня ФРГ без проблем принимает миллион сирийцев, людей с другого континента", - отметил глава МИД Польши.

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Напомнил он Германии и о "Северном потоке".

"Мы знаем, что с одной стороны есть мощная Россия, с другой - сильные концерны, которые влияют на государственную политику", - сказал он.

При этом Ващиковский отметил, что стремится к хорошим отношениям с Германией, но и к углублению присутствия НАТО в Польше.