Китай и Египет названы лидерами года по количеству заключения журналистов

В то же время, количество заключенных по всему миру журналистов несколько снизилось в сравнении с фиксированным в последние 3 года рекордным уровнем, передает радио "Свобода".

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В докладе комитета от 15 декабря, в частности, говорится, что 199 журналистов в мире оказались за решеткой за свою профессиональную деятельность по сравнению с показателем в 221 прошлого года.

По состоянию на начало декабря в Китае посадили 49 журналистов, в Египте – 23, Иране – 19, Эритрее – 17, в Турции – 14.

«В Азербайджане, где политика президента Ильхама Алиева вызвала возмущение международного сообщества из-за подавления инакомыслия, посадили восемь журналистов, в числе которых и журналистка-расследователь, которая сотрудничала с радио Свобода, Хадиджа Исмаилова» - отмечается в сообщении.

Среди других бывших советских республик в докладе CPJ названы Узбекистан (четверо заключенных журналиста), а также Россия, Кыргызстан и Туркменистан – каждая из этих стран в 2015 году бросила за решетку по одному журналисту. Отмечается, что в Туркменистане с июля находится в заключении корреспондент туркменской службы радио Свобода Сапармамед Непескулиев.

Кроме того, в отчете говорится о российском блогере Сергее Резнике из Ростова-на-Дону, который в январе был приговорен к 18 месяцам заключения по обвинению в оскорблении чиновника и из-за записи в Интернете. Это уже вторая судимость для публициста. Обвинения в свой адрес Резник назвал политически мотивированными.