Российские СМИ сообщают об уничтожении 45 боевиков ИГИЛ в сирийской Хаме

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наши вооруженные силы продолжают свое продвижение при поддержке ВВС, успешно поражающих цели в различных районах ведения операции. В провинции Хама нанесены удары по колонне ИГ у поселка Умм Хадидж. Уничтожены 23 различных автомобиля и 45 террористов», - заявил официальный представитель вооруженных сил Сирии Али Майхуба.

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Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российская авиация уничтожила базу боевиков под городом Сальмой. Со ссылкой на данные разведки генерал-майор сообщил, что на базе «иностранные инструкторы» готовили террористов «Исламского государства» к ведению диверсионной войны.

Как сообщал УНИАН, Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) говорит о минимум 127 гражданских лицах, которые погибли из-за российских авиаударов.

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Президент РФ Владимир Путин продолжает объяснять вмешательства Москвы во внутренние дела Сирии борьбой с "Исламским государством". Тем не менее, большинство российских авиаударов были направлены против повстанцев, которые выступают против ИГ и правящего режима президента Башара Асада.

Институт по изучению войны говорит, что нет никакого присутствия террористов "Исламского государства" в Хомсе. Аналитики говорят, что президент Сирии Башар аль-Асад заинтересован в контроле над городом, через который проходит ключевая трасса. Этот путь связывает область с Дамаском на юг, а Алеппо на север.

Ранее в Государственном департаменте США сообщили, что менее 10% ударов российской авиации направлены на позиции ИГИЛ, чаще под удары попадают повстанцы, выступающие против режима Асада.

Россия отказалась присоединиться к возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции в борьбе против боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).