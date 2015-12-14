Россия испытала в Атлантике автономный подводный аппарат (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается, что аппарат "Русь" был спущен с борта океанографического исследовательского судна "Янтарь". Было произведено погружение на глубину 6 тыс. 180 м.

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Как стало известно, аппарат предназначен для проведения подводно-технических, аварийно-спасательных и научно-исследовательских работ на глубинах до 6 тысяч метров с использованием манипуляторного устройства, а также проведения фото- и видеосъемки, подводных геологоразведочных работ в Мировом океане и подводной археологии.

Ранее УНИАН сообщал, что ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) Северного флота "Верхотурье" произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Синева" из назначенного района в акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке.