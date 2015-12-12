Россия запустила баллистическую ракету с борта атомной подлодки

Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Пуск был выполнен из подводного положения. Параметры траектории полета МБР "Синева" отработаны в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля боевые блоки ракеты успешно прибыли в заданный район боевого поля Кура на полуострове Камчатке", - сказано в сообщении.

Пуск МБР "Синева" выполнялся в рамках проверки надежности морской системы стратегического ядерного сдерживания. Для РПКСН "Верхотурье" это была 27 успешная стрельба баллистической ракетой.

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РПКСН "Верхотурье" – модернизированный корабль проекта 667БДРМ "Дельфин". Был построен на судостроительном предприятии "Севмаш" (г. Северодвинск) и в 2012 году там же прошел глубокую модернизацию.

В настоящее время корабли данного проекта, вооруженные межконтинентальными баллистическими ракетами "Синева", составляют основу морских сил ядерного сдерживания ВМФ России.

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Как сообщалось, вблизи берегов Шотландии проводилась морская операция по поиску российской подлодки, замеченной к северу от страны. В операции принимали участие противолодочные самолеты военно-морских сил Канады и Франции, а также британская подлодка и фрегат HMS Sutherland.