Экс-премьер РФ Михаил Касьянов: Путин и его режим серьезно страдают от санкций. Санкции работают, работают сильно

В России любая дискуссия, будь то международная конференция или разбор внутренних проблем, рано или поздно касается Украины. Непублично многие сторонники действующей российской власти и немногочисленные оппозиционеры отмечают, что именно агрессия против соседа завершила годы «путинской стабильности». Все началось с аннексии Крыма и усугубилось вторжением на Донбасс. В России все больше понимают, что дестабилизировать Украину становится дороже и дороже.

Срок выполнения Минских соглашений вот-вот истечет, и, если невыполнение этих договоренностей пророссийскими боевиками на Донбассе продолжится, санкции против России могут быть продлены. О том, существует ли выход из этого замкнутого круга, и каким он должен быть, УНИАН поговорил с экс-премьер-министром Российской Федерации, одним из лидеров российской оппозиции Михаилом Касьяновым.

Михаил Михайлович, по вашему мнению, можно ли, на сегодняшний день, считать минский формат оптимальным?

Я и наша партия приветствуем Минские соглашения потому, что они позволили остановить войну, убийство друг друга. Это - главное достижение. Конечно, в этом документе есть проблемы, так как там прописана неверная последовательность действий. Но то, что там конечным результатом заявлена передача полного контроля над территорией украинскому правительству, включая границу, это важный фактор. Мы с нетерпением ждем исполнение этих пунктов.

Россия должна исполнить свою часть соглашений, в том числе, прекратить эскалацию напряженности. Уже сейчасмы видим, что люди, которые руководили разными подразделениями на этих непризнанных территориях, заменены на более умеренных. Такого более чиновничьего плана. Это люди, которые по одной команде, в один день, могут исчезнуть.

В принципе, я вижу, что Путин и его режим готовы закончить конфликт на Донбассе. Вопрос в том, что они требуют от Запада чего-то большего. Если Запад продолжит настаивать на полном исполнении Минских соглашений и главном конечном пункте – передаче границы и контроля территории украинским властям, то с этим нынешние российские власти могут согласиться. Это слишком тяжелое бремя. Путин и его режим серьезно страдают от санкций. Санкции работают, работают сильно.

Вы сказали, что санкции серьезно влияют на Россию. В какую сумму обходится Москве оккупированный Донбасс?

Насколько я понимаю, туда выделяются деньги не из бюджета, а из различных фондов. Точных данных нет, можно только предполагать.

А насколько реален так называемый «план Мореля», суть которого сводится к проведению выборов на оккупированном Донбассе без участия Украины, но с последующим признанием Киевом их результатов?

Я такой план не рассматриваю. Это какое-то перпендикулярное решение. Я к этому не отношусь серьезно.

По вашему мнению, нужны ли новые форматы переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, ведь, в ситуации необъявленной российской оккупации, Украина не может признать выборы на захваченных территориях…

Мне кажется, вопрос о формате переговоров уже исчерпан, у нас есть Минские соглашения и все ждут того, когда Россия их выполнит. Украина с критикой, но все же их исполняет. Мы ждем окончательный шаг - передачу границы под контроль украинских властей. Это - конец Минских соглашений. Поэтому дискуссия, которая идет, в том числе,в Европейском союзе, будут ли сняты санкции из-за того, что Путин нужен в борьбе с международным терроризмом, не уместна.

Есть причины, которые подвигли европейские страны ввести санкции, и пока эти причины не будут устранены, я уверен, что антироссийские санкции будут продлены.

Что именно не так с очередностью пунктов Минского соглашения с вашей точки зрения?

Я бы не хотел внедряться в детали. Да, там неправильный порядок выполнения многих действий, включая тот, когда проводить выборы. Конечно, выборы должны проводиться по украинским законам, под контролем украинских властей. А не так, что сначала выборы, легитимизациябандитсвующих элементов, предание им статуса каких-то депутатов… В этом неправильность.

А, в целом, видите ли вы возможность улучшения отношений между Украиной и РФ хоть в какой-то перспективе?

Я уверен, что так это и будет. Я буду прилагать все усилия для этого. Это казус, который привел к чрезвычайно негативному отношению части российского общества к украинскому народу, и значительной части украинцев к россиянам и России. К этому привел Путин и его команда. Как только будет смена режима в РФ и будет восстановлен путь, по которому Россия будет строить демократическое государство, то отношения между Россией и Украиной будут улучшаться каждый месяц, во всех направлениях, будь то политика или экономика. В этом у меня нет никаких сомнений.

То есть, Россия должна вернуть и Крым?

Власть в России должна смениться. Новая власть в России должна начать исполнять российскую Конституцию и уважать международное право.

Почему о возвращении Крыма, по вашему мнению, не ведутся переговоры на уровне стран-гарантов Будапештского меморандума, ведь США и Великобритания, согласно этому документу, гарантировали территориальную целостность Украины?

Это вопрос, который я тоже задаю. Я был недавно в Великобритании, спрашивал у парламентариев. Они признают, что Великобритания выпала из этого процесса, хотя США участвуют в судьбе Украины. Я не исключаю, что страны гаранты – США и Великобритания –инициируют обсуждения об ответственности стран-подписантов этого меморандума. Великобритания и США могут помочь Украине вернуться к своим границам. У нас есть Минские соглашения, и если к этому подписанты Будапештского меморандума предпримут усилия, это может привести к завершению конфликта.

В условиях падения цен на нефть, существует ли вероятность, что власти РФ продолжат войну с Украиной с целью отвлечь народ от внутренних экономических проблем?

Теоретически, возможно все. Хотя я так не думаю. Российским властям очень нужно снятие санкций. А чтобы снять санкции, нужно не возобновлять войну, а завершать ее. Если Путин примет другой выбор, это будет означать закрытие границ и закручивание гаек внутри страны. Я думаю, что к этому он не готов.

Играет ли миграционный кризис в Европе на руку Путину?

Если мы говорим о риторике, которая идет здесь, в России, то, конечно, это помогает. Все, что плохо на Западе, все помогает в России укреплять путинский режим. Происходит так называемый эффект мобилизации вокруг лидера. Эта концепция исполняется всей пропагандистской машиной. В этом контексте все, что плохо для Европы, хорошо для России.

Считаете, что Владимир Путин согласится уйти с украинского Донбасса в обмен на снятие санкций?

Уверен, что согласится. Если страны, которые поддерживают Украину, страны-гаранты по Будапештскому меморандуму, будут вместе требовать исполнения договоренностей. Никто не забудет, что Россия вероломно нарушила свои обязательства.

Если говорить о сроках, то это может произойти в течение полугода.

Роман Цимбалюк, Москва