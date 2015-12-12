В Международном уголовном суде следят за расследованием катастрофы MH17

Об этом во время общения с журналистами сообщил спикер Международного уголовного суда (International Crime Court, ICC) Фади Эль-Абдалла (Fadi El Abdallah), отвечая на вопрос УНИАН.

"В предварительном изучении сказано, что Офис прокурора также будет внимательно следить за прогрессом в национальном и международном расследованиях относительно сбитого рейса МН-17. Любое вероятное преступление в контексте этой ситуации также может быть включено в анализ офиса", - сказал он.

Отвечая на вопрос, возможно ли в этом случае открытие уголовного производства, Абдалла констатировал, что по этому поводу решение будет принимать прокурор.

"Во-первых, надо начать с того, что это является преступлением, которое подпадает под юрисдикцию суда, оно может быть квалифицировано как геноцид, преступление во время войны или преступление против человечества, или оно совершено на территории страны, которая является членом Суда или признала юрисдикцию Суда - много есть вопросов, и сейчас у меня нет на них ответа", - пояснил представитель МУС.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Погибли все 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит ракетой Бук».

В частности, согласно отчету, авиакатастрофа «произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины».

Председатель Совбеза Нидерландов заявил, что в результате взрыва передняя часть самолета была разрушена, а самолет разломился в воздухе.

В Нидерландах продолжается отдельное уголовное расследование, которое призвано выявить конкретных виновников авиакатастрофы. К этому процессу привлечены следователи из Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины.

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13 октября 2015 г. заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что заявления России относительно привлечения Международного уголовного суда для расследования катастрофы «Боинг-777» являются некорректными, рассматривается вариант создания гибридного трибунала.

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По ее словам, ни Украина, ни Россия, ни Малайзия не являются сторонами МУС, поэтому заявления России относительно привлечения суда к расследованию катастрофы является нонсенсом.