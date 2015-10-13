Расследование авиакатастрофы Boeing 777 могут продлить до осени 2016 года - МИД

Расследование авиакатастрофы малайзийского Боинга-777 может быть продлено до осени следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на пресс-конференции в связи с обнародованием окончательного отчета технического расследования катастрофы самолета Боинг-777 (рейс МН-17) авиакомпании «Малайзийские авиалинии».

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"Расследование было продлено до начала следующего года. В то же время, в связи с тем, что до сих пор находят останки погибших, оно продлено будет до середины, а, может, и до осени следующего года", - заявила она.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившихся на борту самолета, погибли.

Большинство жертв - подданные Нидерландов.