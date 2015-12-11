Путин заявил, что Россия поставляет сирийским повстанцам оружие и боеприпасы

Об этом Путин заявил, в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны, текст которого опубликован на сайте президента РФ.

По его словам, авиагруппа РФ в Сирии способствует объединению усилий, как правительственных войск, так и Сирийской свободной армии.

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«Сейчас несколько её частей (Сирийской свободной армии) общей численностью свыше пяти тысяч человек, так же как и регулярные войска, ведут наступательные действия против террористов в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Ракка. Кроме этого, мы поддерживаем их с воздуха, так же как и сирийскую армию, оказывая им помощь в вооружении, боеприпасах и материальных средствах», - заявил Путин.

Как сообщал УНИАН, ранее Минобороны РФ и руководители сирийской оппозиции создали координационные группы для совместного сотрудничества против террористов "Исламского государства" в Сирии.