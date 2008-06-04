Глава Газпрома ведет переговоры в Туркмении

Делегация ОАО «Газпром» во главе с председателем Правления компании Алексеем МИЛЛЕРОМ 3 июня совершила рабочий визит в Туркменистан, в рамках которого прошла встреча с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Тачберды ТАГЫЕВЫМ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО "Газпром".

Стороны обсудили ход работ по реализации проекта строительства Прикаспийского газопровода.

На переговорах отмечалось, что стороны полностью удовлетворены итогами работы на базе долгосрочного контракта по закупке газа в Туркменистане.

Речь также шла о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в области добычи углеводородов на территории Туркменистана.

Как отметил на встрече А.МИЛЛЕР, «Туркменистан является стратегическим, проверенным временем партнером «Газпрома» в вопросах обеспечения энергетической безопасности и надежных поставок газа. Самое тесное взаимодействие «Газпрома» и предприятий газовой отрасли Туркменистана исторически предопределено и будет поступательно развиваться. Абсолютно очевидно, что именно «Газпром» может обеспечить наилучшие условия долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества для Туркменистана».

Справка УНИАН. 12 мая 2007 года Президентами России, Казахстана и Туркменистана была подписана совместная декларация о строительстве Прикаспийского газопровода.

20 декабря 2007 года правительствами России, Казахстана и Туркменистана было подписано Соглашение о строительстве Прикаспийского газопровода.

Цель строительства газопровода - транспортировка природного газа с месторождений Каспийского моря и других месторождений на территориях Туркменистана и Республики Казахстан на территорию Российской Федерации.

Предполагаемый объем транспортировки газа по Прикаспийскому газопроводу будет составлять: до 10 млрд. куб. м в год из Туркменистана и до 10 млрд. куб. м в год из Казахстана.

Соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли на 25 лет было подписано Россией и Туркменистаном 10 апреля 2003 года. В рамках Соглашения ООО «Газпром экспорт» (100% дочернее общество ОАО «Газпром») и ГТК «Туркменнефтегаз» заключили долгосрочный контракт купли-продажи туркменского природного газа на период действия Соглашения.

Поставки туркменского газа осуществляются через систему транзитных газопроводов «Средняя Азия - Центр», проходящих через территории Узбекистана, Казахстана и России. В соответствии с межправительственными соглашениями, «Газпром» обеспечивает транзит туркменского газа по территории России на Украину. Кроме того, в рамках среднесрочных контрактов «Газпром» выполняет функции оператора транзита туркменского газа по территории Узбекистана и Казахстана.