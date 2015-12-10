Ходорковский посмеялся над решением проверить его "экстремистские высказывания"

Михаил Ходорковский посмеялся над решением российской Генпрокуратуры проверить его высказывания на наличие призывов к экстремизму.

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Об этом заявила пресс-секретарь экс-главы ЮКОСа Кюлле Писпанен, передает "РБК".

"Мы с ним посмеялись, потому что забавно быть человеком, в отношении которого через день возбуждают уголовные дела", — сказала Писпанен.

Она добавила, что экс-глава ЮКОСа в ближайшее время сам отреагирует на заявление Генпрокуратуры.

Напомним, Генеральная прокуратура РФ усмотрела в высказываниях экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского признаки экстремизма после того, как вчера во время пресс-конференции он заявил, что революция в России неизбежна, а происходящее в стране он назвал "полноценным конституционным переворотом".