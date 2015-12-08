Названы лучшие зимние направления 2016 года по версии National Geographic

В частности, в топ-10 попали два европейских направления - Вильнюс и Дублин, пишет Lenta.ru. В Литву авторы предлагают ехать ради готических церквей и черепичных крыш. В Ирландию - ради новогоднего фестиваля (New Year's Festival), который проходит в Дублине с 30 декабря по 1 января.

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Америка представлена в списке Санта-Барбарой (США), где National Gegraphic советует посетить Международный кинофестиваль, проходящий в начале февраля, и Меридой (Мексика), в которой путешественники могут освоить традиционную местную кухню. Ценителям пляжного отдыха авторы советуют побывать на острове Чилоэ (Чили), а любителям маскарадов в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико), где в середине января проходит крупный уличный фестиваль.

В Африке National Gegraphic советует посетить Национальный парк Хлухлуве-Умфолози (ЮАР), где во время сафари можно увидеть «большую пятерку» (в нее входят лев, слон, носорог, леопард и буйвол).

В Азии путешественникам стоит отправиться в расположенный на Тайване Тайбей, где в середине февраля проходит впечатляющий фестиваль небесных фонариков, и в Аль-Айн - четвертый по численности город ОАЭ.

Океания представлена в списке крупнейшим из островов Кука - Раротонгой, куда составители списка предлагают отправиться ценителям нетронутой природы и снорклинга.

National Geographic начал выходить в октябре 1888 года, через 9 месяцев после основания Национального географического общества США, имя которого он и носит. Тираж американской версии составляет 4 млн экземпляров, общий мировой тираж превышает 8 млн. Издание выходит на 36 языках.