РФ поднимет в СБ ООН вопрос о развертывании турецких войск в Ираке - СМИ

02:16, 08 декабря 2015
Мир
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Россия поднимет на закрытом совещании Совета Безопасности ООН вопрос о развертывании Турцией военного контингента на севере Ирака без согласия Багдада.

REUTERS

Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на дипломатический источник во всемирной организации.

По словам собеседника агентства, информация о созыве Москвой отдельного заседания СБ ООН не соответствует действительности. "Нет. Вопрос будет поднят на закрытом совещании в разделе "другие вопросы" (Any other business)", - сказал он. Никаких решений по итогам консультаций не ожидается.

Ранее УНИАН сообщал, что несколько сот турецких солдат были размещены на севере Ирака вблизи захваченного террористами «Исламского государства» города Мосул.

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В свою очередь, Ирак заявил, что ввод турецких военнослужащих в северную часть страны является нарушением его суверенитета, и потребовал их немедленно вывести.

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