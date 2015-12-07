Украинцам советуют соблюдать специальные рекомендации во время поездки во Францию

Министерство иностранных дел Украины в связи с продлением на территории Франции срока действия режима чрезвычайного положения до конца февраля 2016 года, рекомендует своим гражданам, которые планируют осуществить поездку в эту страну, придерживаться определенных рекомендаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, в частности, граждане Украины должны иметь при себе вместе с действительным паспортом и документом, дающим право въезда в эту страну (виза, вид на жительство и тому подобное), подтверждение цели пребывания во Франции.

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Кроме того, гражданам Украины на территории Франции рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осмотрительность во время посещения мест религиозного культа, известных исторических памятников, мест массового скопления людей, четко выполнять все указания и рекомендации сил безопасности и местных властей, быть готовыми к проверке документов и личного контроля представителями правоохранительных органов, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины во Франции (по номеру телефона: +33-143-06-07-37, e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua), или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38-044-238-16-57.

В ведомстве подчеркнули, что в связи с совершением в ноябре 2015 года террористических актов в Париже, на территории Франции продлен срок действия режима чрезвычайного положения до конца февраля 2016 года. Им предусмотрены усиленный пограничный и таможенный контроль на всех границах Франции, определенные ограничения прав и свобод граждан в части проведения массовых собраний и посещения отдельных мест, а также предоставления разрешения правоохранительным органам на осуществление административных обысков.

«В то же время, Шенгенское законодательство продолжает действовать без ограничений на территории Франции», - отмечается в сообщении.