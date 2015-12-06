Турция не собирается проводить наземную операцию в Ираке - Давутоглу

Об этом сказал премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

В своем заявлении, которое транслировало турецкое телевидение, Давутоглу опровергает сообщения о подготовке турецких военных к наземной операции против боевиков группировки "Исламское государство", отмечает агентство.

Ранее турецкое командование сообщило, что в населенный пункт Башика неподалеку от Мосула, захваченного в июне прошлого года боевиками экстремистской группировки "Исламское государство", направлены 150 военнослужащих, которые должны сменить находившийся там контингент.

В заявлении канцелярии премьер-министра Хайдера Абади Багдад назвал действия Анкары нарушением иракского суверенитета и призвал Турцию уважать добрососедские отношения.