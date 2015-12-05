"Враждебное действие": МИД Ирака вызвал посла Турции из-за ввода войск на территорию страны
21:42, 05 декабря 2015Мир
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Министерство иностранных дел Ирака вызвало посла Турции в Багдаде, чтобы заявить протест в связи с вводом турецких военнослужащих на территорию страны.
REUTERS
В заявлении ведомства говорится, что турецкие войска были введены на территорию Ирака без предупреждения иракских властей, сообщает Русская служба Би-би-си.
Багдад расценил появление турецких военных в Ираке как "враждебное действие".
Ранее турецкое командование сообщило, что в населенный пункт Башика неподалеку от Мосула, захваченного в июне прошлого года боевиками экстремистской группировки "Исламское государство", направлены 150 военнослужащих, которые должны сменить находившийся там контингент.
В заявлении канцелярии премьер-министра Хайдера Абади Багдад назвал действия Анкары нарушением иракского суверенитета и призвал Турцию уважать добрососедские отношения.
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