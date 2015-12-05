"Враждебное действие": МИД Ирака вызвал посла Турции из-за ввода войск на территорию страны

В заявлении ведомства говорится, что турецкие войска были введены на территорию Ирака без предупреждения иракских властей, сообщает Русская служба Би-би-си.

Багдад расценил появление турецких военных в Ираке как "враждебное действие".

Ранее турецкое командование сообщило, что в населенный пункт Башика неподалеку от Мосула, захваченного в июне прошлого года боевиками экстремистской группировки "Исламское государство", направлены 150 военнослужащих, которые должны сменить находившийся там контингент.

В заявлении канцелярии премьер-министра Хайдера Абади Багдад назвал действия Анкары нарушением иракского суверенитета и призвал Турцию уважать добрососедские отношения.