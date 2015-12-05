В США вооруженный мужчина захватил заложников в магазине - СМИ

В штате Висконсин (США) вооруженный мужчина захватил заложников в магазине мотоциклов, РБК со ссылкой на Fox News.

По данным полиции, злоумышленник произвел около 30 выстрелов, в результате пострадал один человек, сейчас он госпитализирован. По предварительным данным, мужчина захватил заложников в подвале магазина.

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Сейчас проводится эвакуация близлежащих домов и предприятий. Полиция рекомендовала местным жителям держаться подальше от окон.

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