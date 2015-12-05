У берегов Колумбии нашли затонувший испанский галеон с сокровищами, стоимостью $1,5 миллиарда

У берегов Колумбии нашли затонувший корабль (испанский галеон) "Сан Хосе", который провозил изумруды, золотые и серебряные монеты на общую сумму около 1,5 млрд долл (по сегодняшнему курсу), сообщает ZN.ua со ссылкой на The Guardian.

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"Сан-Хосе" затонул в 1708 году в Карибском море вблизи портового города-крепости Картахена. Он был частью флота короля Филиппа V, противостоявшего англичанам во время Войны за испанское наследство. Ранее американская компания Sea Search Armada (SSA), которая специализируется на подводных поисковых работах, подала иск против Колумбии, оспаривая право собственности на останки галеона.

SSA заявила, что в 1981 году она определила место, где затонул корабль. Однако в 2011 году суд в США объявил "Сан Хосе" собственностью Колумбии.