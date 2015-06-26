В Средиземном море обнаружен древнеримский корабль с сохранившимся грузом на борту

Как предполагают исследователи, этот корабль размером 18 на 7 м изготовлен в I или II веке н. э. Судно загружено терракотовой черепицей, которая, вероятно, была произведена в Риме или его окрестностях, пишет "Моя планета" со ссылкой на Discovery News. Археологи предполагают, что корабль, пересекавший пролив Бонифачо, направлялся в Испанию, чтобы доставить материал для строительства виллы чиновника или богатого купца.

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В настоящее время изучением находки занимаются подводные исследователи и итальянская полиция. Обе стороны уже заявили о том, что находка представляет большую научную ценность. Неповрежденный и хорошо сохранившийся груз может многое рассказать о том, как загружались суда перед отправкой из порта, и дать важные сведения о самом кораблекрушении.

По убеждению археологов, перегруженный корабль пошел ко дну горизонтально вниз. Черепица была сложена в нем таким образом, что на ней образовывались дождевые каналы, и вероятно, в непогоду вес груза оказался слишком тяжелым, что и привело к утоплению. Корабль и теперь залегает на дне в горизонтальном положении, надежно сохраняя содержимое: плитка, пролежавшая на морском дне почти 2000 лет, почти не повреждена и до сих пор бережно сложена в трюме.

"Место кораблекрушения является безопасным. В будущем мы планируем устраивать подводные экскурсии на этот затонувший корабль", - сказал археолог Рубенс Д`Ориано.